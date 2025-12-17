Un posto al sole | il ritorno del caporale preannuncia un nuovo caso

Un nuovo capitolo si apre a Un posto al sole: il ritorno del caporale segna l’inizio di un nuovo caso, complicando ulteriormente i rapporti tra Ferri e Gagliotti. Mentre le tensioni sembrano attenuarsi e le trame si ricompongono, la telefonata inattesa di un personaggio chiave riaccende il mistero, promettendo sviluppi sorprendenti e riaccendendo l’interesse degli spettatori.

Proprio ora che i rapporti tra Ferri e Gagliotti sembrano ricucirsi, con il processo caduto in sordina, uno fuori dal carcere e l’altro che ha ripreso la vista, e Filippo a fare da paciere, ne succede un’altra: la telefonata del caporale, che rientra in scena dopo mesi, preannuncia un nuovo caso. Mentre Marina ed Elena si crogiolano nel sentire Alice serena, anche se fuggita dall’altra parte del mondo. L’epopea del portiere invece tarda a risolversi. Il candidato segnalato da Alberto sembra un grande professionista, ma sotto sotto si scopre un mezzo mariuolo. A questo punto l’unica alternativa rimasta è insistere con Rosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

