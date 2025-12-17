Un po' di liberismo fa bene a tutti
L'articolo esplora i benefici di un approccio liberista, evidenziando come le politiche di mercato siano spesso associate a risultati positivi per l'economia e la società. Si analizza inoltre il contesto politico italiano, con riferimento alla leadership di Meloni e al riconoscimento ricevuto con il premio Thatcher, simbolo di un orientamento liberista.
Come noto Meloni, che dopo oltre 3 anni di governo mantiene un alto indice di gradimento fra i cittadini, ha vinto nei giorni scorsi il premio Thatcher. Un premio di buon auspicio perché Thatcher (nella foto) governò per ben 3 legislature. La convergenza di fondo fra Thatcher e Meloni è che entrambe hanno un'impronta conservatrice con toni e tinte nazionalpopolari. Thatcher però era in linea con la lezione del liberalismo conservatore inglese più di quanto non sia Meloni, che però anche su questo è un passo avanti rispetto al suo partito. Nei prossimi due anni di legislatura dunque ciò che servirebbe a Meloni sarebbe una sana spruzzata di liberalismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
