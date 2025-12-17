Un piano strategico per la provincia di Frosinone | manifattura innovazione e competenze

La provincia di Frosinone si prepara a un nuovo rilancio attraverso un piano strategico mirato a rafforzare il settore manifatturiero, promuovendo innovazione e sviluppo delle competenze. Un percorso che mira a valorizzare le risorse locali, stimolare la crescita economica e creare nuove opportunità di lavoro, ponendo le basi per un futuro sostenibile e competitivo.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.