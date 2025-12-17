Un piano strategico per la provincia di Frosinone | manifattura innovazione e competenze
La provincia di Frosinone si prepara a un nuovo rilancio attraverso un piano strategico mirato a rafforzare il settore manifatturiero, promuovendo innovazione e sviluppo delle competenze. Un percorso che mira a valorizzare le risorse locali, stimolare la crescita economica e creare nuove opportunità di lavoro, ponendo le basi per un futuro sostenibile e competitivo.
Il rilancio della Provincia di Frosinone passa inevitabilmente attraverso la difesa del suo cuore pulsante: il settore manifatturiero. Secondo il Presidente di Unindustria Cassino, Vittorio Celletti, è prioritario creare condizioni favorevoli per mantenere le aziende operative su tutto il suolo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: 10 comuni della provincia di Frosinone non hanno presentato il Piano di protezione civile, ecco quali sono
Leggi anche: Provincia di Frosinone, il Consiglio approva provvedimenti tra bilancio, innovazione e trasparenza
Il piano strategico 2014-2016 della ASL di Frosinone
Piano territoriale, intesa Provincia L'Aquila-Unione comuni - La provincia dell'Aquila e l'Unione dei Comuni Montagna Aquilana hanno firmato un accordo per la definizione del nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale, con l'obiettivo di coniugare le ... ansa.it
Frosinone, atto aziendale dell'Asl: chiesta assemblea dei sindaci. Campoli: «Piano da rivedere» - Due mesi fa, sulla questione, aveva scritto una lettera ai suoi colleghi ciociari; ora, invece, ha ... ilmessaggero.it
Iveco ha dichiarato la sua disponibilità a illustrare il suo piano strategico nel nuovo anno - facebook.com facebook
Varazi (Slow Food), serve Piano strategico nazionale castanicoltura. "Il castagno è simbolo di resilienza e un presidio contro l'abbandono" #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.