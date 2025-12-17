Un pensiero natalizio anche per gli animali del canile municipale Ance Giovani regala farmaci vererinari

In occasione delle festività natalizie, Ance Giovani Palermo ha deciso di rivolgere un pensiero speciale agli animali del canile municipale. Una delegazione del Gruppo Giovani, guidata dal presidente Aldo Nasello, ha effettuato una donazione di farmaci veterinari, dimostrando attenzione e solidarietà verso i nostri amici a quattro zampe.

