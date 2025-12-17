Un nuovo Piano regionale per l’Autismo in Calabria | equità ascolto e integrazione

La Calabria presenta un nuovo Piano regionale per l’Autismo, un progetto innovativo che mette al centro l’ascolto delle famiglie, l’integrazione tra servizi socio-sanitari e la promozione di pari diritti. Un percorso volto a garantire equità, tutela e supporto concreto, rafforzando l’inclusione e migliorando la qualità di vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Una svolta importante per una regione impegnata nel costruire un futuro più giusto e solidale.

© Gbt-magazine.com - Un nuovo Piano regionale per l’Autismo in Calabria: equità, ascolto e integrazione Un Piano regionale innovativo per l’ Autismo: ascolto delle famiglie, integrazione socio-sanitaria e pari diritti in Calabria.. In Calabria prende forma un progetto storico: il nuovo Piano Regionale per l’Autismo, che segna una svolta nel modo di concepire la presa in carico delle persone e delle famiglie. Non un documento calato dall’alto, ma un percorso costruito insieme, ascoltando chi ogni giorno vive la realtà dell’autismo e chi lavora sul territorio per garantire diritti, servizi e dignità. La vera novità è l’integrazione socio-sanitaria: un approccio che supera la frammentazione e mette al centro la persona lungo tutto l’arco della vita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com Leggi anche: Emergenza in Calabria, Celebre: "Serve un Piano idrico regionale serio, basta promesse" Leggi anche: Calabria, Occhiuto bis ecco il nuovo Consiglio regionale: 20 seggi al centrodestra e 9 al centrosinistra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La salute mentale 'al centro del nuovo piano sociosanitario regionale' - La salute mentale "è al centro del nuovo piano sociosanitario regionale", con "la sfida di riuscire a identificare i nuovi bisogni, soprattutto da parte dei giovani, e costruire servizi integrati". ansa.it

Il piano socio sanitario approda in Consiglio. Opposizioni compatte, centinaia di emendamenti - Arriva nell'aula del Consiglio regionale, per l'approvazione definitiva, la proposta per un nuovo piano socio- rainews.it

La salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria - Con l’obiettivo di dare più forza alle persone, più sostegno alle famiglie, più futuro al benessere di tutte le c ... quotidianosanita.it

NUOVO PIANO DELLA SOSTA NEL QUARTIERE UMBERTINO Opportunità e criticità secondo il PD Andrea Montefiori - facebook.com facebook

Fincantieri lancia il nuovo piano industriale 2026-2030 con una crescita rilevante di ricavi (+40%) ed Ebitda (+90%) e utile di 500 milioni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.