In un momento di grande tragedia a Sydney, un musulmano disarmato ha fermato un possibile massacro, sollevando interrogativi sul ruolo delle piccole azioni nel contesto di eventi devastanti. Tra dolore e incredulità, si riflette sulla presenza di un senso nell’universo e sulla possibilità che anche nelle circostanze più oscure possano emergere atti di speranza e solidarietà.

© Ilfattoquotidiano.it - Un musulmano disarmato ferma il massacro di Sydney: forse esiste un Dio delle piccole cose

Ancora bambini uccisi. Davanti all’orrore di quello che è successo in Australia con 15 morti, 42 feriti, c’è da chiedersi se questo universo ha un senso. Come si può immaginare che esiste un Dio che permette che accadano ancora, ancora e ancora questi orrori? E per giunta spesso questi orrori sono compiuti nel nome di Dio. Assassini che credono che Dio abbia ordinato loro di uccidere uomini, donne e bambini. Però ci sono dei particolari che ti lasciano interdetto, che ti possono far nascere delle domande. Durante l’assalto di questi due pazzi criminali un uomo, Ahmed al Ahmed, 43enne, un fruttivendolo un po’ sovrappeso, che non aveva mai toccato un’arma in vita sua, si avvicina alle spalle di uno dei massacratori e lo afferra, riesce a disarmarlo, gli punta addosso la sua arma e non spara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Come sta Michael Schumacher: “Dalla famiglia buone notizie. Respira, forse ha piccole interazioni”

Leggi anche: Il Vernacoliere si ferma: "I costi sono troppo alti. La satira non esiste più"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un musulmano disarmato ferma il massacro di Sydney: forse esiste un Dio delle piccole cose - Ahmed al Ahmed, fruttivendolo musulmano, ha disarmato a mani nude uno degli attentatori durante il massacro che ha causato 15 morti e 42 feriti ... ilfattoquotidiano.it