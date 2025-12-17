Un milione e 125 mila euro contro le alluvioni

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Rio Stacciola, intervento fondamentale per ridurre il rischio idrogeologico nel quartiere di Ponte Rio. Con un investimento di oltre un milione di euro, l'intervento mira a proteggere la zona dalle alluvioni e a garantire maggiore sicurezza ai residenti e alle infrastrutture.

© Ilrestodelcarlino.it - Un milione e 125 mila euro contro le alluvioni Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza del corso d'acqua ' Rio Stacciola ', un intervento fondamentale per la mitigazione del rischio idrogeologico nel popoloso quartiere di Ponte Rio. L'opera è finanziata da un contributo di 1milione e 125 mila euro ottenuto dal Comune di Mondolfo attraverso la partecipazione al bando 'Interventi di messa in sicurezza edifici e territorio' del Ministero dell'Interno. Si tratta di un lavoro di cruciale importanza per un'ampia zona a ridosso della Statale 424, duramente colpita in passato da fenomeni di allagamento; in particolare dal violentissimo nubifragio del 2014 che causò ingenti danni e l'evacuazione di alcune famiglie.

