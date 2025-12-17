Un incontro culturale dedicato ad Angelo Molfetta l' architetto di San Giovanni Paolo II
San Pietro Vernotico celebra con orgoglio il suo concittadino Angelo Molfetta, noto come
SAN PIETRO VERNOTICO – San Pietro Vernotico si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi concittadini più illustri: l'architetto Angelo Molfetta, noto per la sua stretta collaborazione con la Santa Sede e per essere stato definito "l'Architetto di San Giovanni Paolo II". L’evento, che si terrà il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
