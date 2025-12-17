Un Gesù umano e irriverente viene spedito a New York | A volte ritorno è il libro che dà fastidio

Un Gesù umano e irriverente si trasferisce a New York in

Ci sono libri che intrattengono. Libri che rassicurano. Libri che fanno compagnia. E poi ci sono quelli che danno fastidio. Quelli che ti fanno ridere mentre ti stanno togliendo il tappeto da sotto i piedi. Quelli che, quando li chiudi, capisci che il problema non è il libro. Siamo noi. “A volte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Trattore colpisce un nido di vespe. Agricoltore viene punto 250 volte

Leggi anche: Bari-New York: voli United Airlines da maggio, quattro volte alla settimana Aeroporti di Puglia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Visit Ginosa&Marina. Christmas Songs by Sammy · Christmas Cheer Fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Con il suo modo irriverente, il Grinch riesce a unire bambini, ragazzi e adulti nello stesso momento #grinchtour #visitginosaemarina - facebook.com facebook