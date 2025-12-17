Un futuro da scrivere | la Rsa incompiuta torna di nuovo all’asta
A Grosseto, la struttura nota come Rsa si trova nuovamente all'asta, riaccendendo discussioni e attese sul suo futuro. Nonostante la denominazione, i documenti rivelano una realtà diversa, lasciando aperti interrogativi sulla reale funzione e destinazione di questa struttura. La vicenda si inserisce in un contesto di continui cambiamenti e sfide nel settore delle residenze assistenziali.
Grosseto, 17 dicembre 2025 – E’ sempre stata definita una Rsa, anche se poi – a rigor di documenti – non è proprio così. In ogni caso, per il fabbricato di via Lago di Mezzano, con la sua forma insolita ad “H”, oggi alle 10.30 ci sarà una nuova asta (il quarto tentativo) con modalità telematica asincrona del lotto unico, con l’esclusione ovviamente dei 750 metri quadrati di proprietà dell’Arciconfraternita Misericordia, originaria proprietari dell’area, con la quale la società Opera della Misericordia aveva stipulato un atto di permuta nel 2007 con la concessione dei terreni, trattenendo un 5%. Lanazione.it
Un futuro da scrivere: la Rsa incompiuta torna di nuovo all’asta - Rossi: “La classificazione però non è quella di residenza sanitaria assistenziale”. lanazione.it
