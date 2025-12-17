Un fiume rosso invade la città | torna la Trento Christmas Run
Il centro di Trento si trasformerà in un suggestivo spettacolo natalizio Sabato 20 dicembre, con l’arrivo della 9ª Trento Christmas Run. Una corsa e camminata non competitiva di 4 km, che vedrà sfilare centinaia di Babbo Natale, creando un suggestivo fiume rosso che invaderà le strade della città e diffonderà l’atmosfera magica del Natale.
Sabato 20 dicembre il centro storico di Trento sarà animato dalla 9ª Trento Christmas Run, la corsa-camminata non competitiva di 4 chilometri che porterà in città centinaia di Babbo Natale. L’evento, ormai parte integrante del calendario natalizio trentino, unisce sport, divertimento e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
