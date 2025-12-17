Un esempio da seguire Hanno contribuito al prestigio della città | medaglie e benemerenze

L'articolo presenta un tributo a coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a valorizzare Bergamo, ricevendo riconoscimenti e medaglie. Questi protagonisti rappresentano un esempio di eccellenza e spirito di appartenenza, testimonianza del prestigio e della vitalità della città orobica.

Riconoscimenti alla Bergamo che dà il meglio di sé, a coloro che si sono distinti e hanno contribuito ad elevare il prestigio del capoluogo orobico. Il Teatro Sociale, in Città Alta, ha ospitato nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un Consiglio comunale straordinario, la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche. A consegnare i riconoscimenti, la sindaca Elena Carnevali e la presidente del Consiglio comunale Romina Russo. Le cinque medaglie d’oro sono andate alla Fondazione della Comunità Bergamasca, da 25 anni "ponte" tra donatori e organizzazioni che realizzano progetti di utilità sociale; Nando Pagnoncelli, sociologo e sondaggista che ha dato lustro a Bergamo attraverso la sua attività professionale; ospedale da campo dell’Ana (Associazione nazionale alpini) nato a Bergamo e che quest’anno compie 40 anni di attività, struttura sanitaria d’eccellenza capace di intervenire con rapidità in contesti di crisi (terremoti, alluvioni), in Italia e all’estero; Comitato territoriale del Centro sportivo italiano (Csi) che promuove lo sport come strumento di educazione; suore (dell’Ordine delle poverelle) che operano nella sezione femminile del carcere di via Gleno. Ilgiorno.it

