Un incontro fortuito ad Aosta ha portato alla scoperta di un importante reperto della Fano romana. Tra un disegno, una scoperta e un libro, emerge un frammento di storia che arricchisce il patrimonio culturale della città. Questo ritrovamento offre nuove prospettive sulla presenza antica di Fano e il suo ruolo nel passato.

© Ilrestodelcarlino.it - Un disegno, una scoperta e un libro: la Fano romana ritrovata

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 17 dicembre 2025 - Un incontro fortuito ad Aosta, davanti a una vetrina. L’occhio si ferma su un’immagine che vibra di riconoscimento, come un’eco lontana: una città antica, racchiusa da mura poderose, attraversata da un cardo e un decumano che si incrociano con la precisione di un disegno geometrico perfetto. È una visione sospesa nel tempo, ma per il fanese Tarcisio Armanni non c’è dubbio: quella città è Fano. Nella tavola, realizzata dal disegnatore archeologico Francesco Corni, si distingue l’ordinato reticolo urbano tipico delle fondazioni romane. Le linee delle strade corrono parallele e perpendicolari, tagliando isolati regolari e piazze ideali; intorno, la cerchia delle mura romane si alza compatta, come a proteggere un tesoro di pietra e memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, arrivano i disegni di Leonardo da Vinci giovedì l'inaugurazione

