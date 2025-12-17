Il Milan cerca un difensore centrale nel mercato invernale e il direttore tecnico Geoffrey Moncada potrebbe aver individuato il candidato ideale. Con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva, il club rossonero valuta diverse opzioni low cost, puntando a trovare un rinforzo efficace senza eccessivi investimenti.

© Pianetamilan.it - Un difensore low cost per Allegri: Milan, Moncada suggerisce il nome giusto

Il Milan ha bisogno di un difensore centrale nel calciomercato invernale: il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha in mano - forse - la carta giusta per il club di Via Aldo Rossi. Sarà lui il rinforzo per Massimiliano Allegri? Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, un acquisto low cost per far felice Allegri

Leggi anche: Infortunio Tomori, aggiornamenti sulle condizioni del difensore in vista di Juve Milan: se non dovesse recuperare… Svelate le idee di Allegri per sostituirlo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

4 DIFENSORI LOW COST CHE POSSONO ESPLODERE ?

Fantacampionato: i 5 migliori difensori low cost per il modificatore - Con nove giornate al termine, sia la Serie A che il Fantacampionato Gazzetta si preparano al rush decisivo. gazzetta.it

I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata - Dopo un infrasettimanale caratterizzato dall'andata dei quarti di Champions, Europa e Conference League, la Serie A e il Fantacampionato Gazzetta si apprestano a ripartire con un lungo weekend di ... gazzetta.it

Per noi, un vero Eroe è chi ha deciso di difendere Amantea a costo della sua stessa vita. Ieri, 13 Dicembre, è stato l'anniversario della dipartita del Comandante Natale De Grazia, Medaglia d'Oro al merito e strenuo difensore della libertà, della legalità e del cor - facebook.com facebook

Strategia a Basso Costo! Il Milan cerca un difensore, ma NIENTE INVESTIMENTI nella prossima finestra! L'obiettivo è cogliere un'occasione, preferibilmente in prestito. #Milan #Calciomercato #Difesa #TMW x.com