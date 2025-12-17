Un conto corrente oggi costa oltre 100 euro all’anno +23% in un decennio

Negli ultimi dieci anni, il costo dei conti correnti in Italia è aumentato del 23%, superando i 100 euro annui. Nonostante l'incremento possa sembrare contenuto, questa tendenza evidenzia un aumento costante dei costi bancari per i consumatori, influenzando la gestione delle finanze quotidiane e la competitività del settore bancario.

Tenere un conto corrente in Italia costa sempre di più, nonostante la crescita apparentemente contenuta. Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia relativa al 2024, la spesa annua per uno tradizionale ha sfiorato i 101,1 euro, in aumento rispetto ai 100,7 euro del 2023. Un incremento minimo che, tuttavia, si inserisce in un trend decennale di rincari che ha portato a un aumento del 23% delle spese complessive dal 2014 a oggi. Allora, infatti, la gestione costava 82,2 euro. La dinamica a due velocità. L’indagine di Bankitalia mostra per i conti tradizionali un paradosso: da un lato si riducono i canoni di base e i costi per l’emissione delle carte di debito;. Quifinanza.it

