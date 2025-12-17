Si conclude venerdì 19 dicembre al Mediaporto di Brindisi la rassegna poetica

© Brindisireport.it - Un concerto sensoriale e poetico al Mediaporto di Brindisi

Si conclude venerdì 19 dicembre, alle ore 18.00, negli spazi del Mediaporto – Biblioteca di Brindisi, la rassegna poetica Canta, mio cuore, i giardini che non sai, un percorso di fine anno interamente dedicato alla poesia come spazio di ascolto, cura e attraversamento del presente.L’ultimo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Carmen Consoli porta Amuri Luci agli Arcimboldi di Milano: un concerto potente, poetico e pieno di bellezza

Leggi anche: Violino, violoncello e pianoforte: il Trio Voces in concerto a Brindisi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A Matera il concerto sensoriale “#Io non sono normale”, un’esperienza poetica e multisensoriale - A Matera il concerto sensoriale “#Io non sono normale”, ideato da “Poesia in Azione” guidato da ... trmtv.it

Articoli con argomento: ‘concerto sensoriale’ - A Matera il concerto sensoriale “#Io non sono normale” ha unito poesia, suono e inclusione per raccontare la diversità attraverso un’esperienza multisensoriale. trmtv.it

Il concerto degli InSound Luxury Band, andato in scena giovedì 11 dicembre tra le sale del CAM – Casoria Contemporary Art Museum, ha trasformato il museo d'arte contemporanea in un palcoscenico sensoriale, vibrante e poetico. Un evento concepito e vol - facebook.com facebook