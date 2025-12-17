Un nuovo centro per la messa alla prova si propone di offrire ai giovani opportunità di crescita e confronto. Promosso dall’associazione Mutatio, l’iniziativa coinvolge la comunità attraverso laboratori, incontri nelle scuole e attività sociali, con l’obiettivo di favorire relazioni significative e supportare i ragazzi nel loro percorso di reinserimento. Un progetto che mira a dare

© Ilrestodelcarlino.it - Un centro per la messa alla prova: "Diamo ai giovani le ali per volare"

Promosso dall’associazione Mutatio un incontro con oltre cento persone al bar Ternana, per raccontare il percorso nato per permettere alle persone di intrecciare relazioni e storie di vita attraverso la manualità, passando per iniziative nelle scuole e tra la gente e, adesso, per avviare un centro per la messa alla prova dei ragazzi. Luisella Cellini, presidente di Mutatio, ha presentato il calendario 2026 sul tema " Prove di volo ", set in cui ragazzi civitanovesi si sono fatti fotografare con le ali in spalla. "Il senso del volo per i ragazzi è molto importante ed è fondamentale che gli adulti siano al loro fianco" dice Cellini esortando gli adulti a smetterla "con la solita frase “che ai nostri tempi era diverso“. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: John Elkann insegnante per giovani fragili: la “messa alla prova” nell’inchiesta sull’eredità Agnelli. 30 ore settimanali in sinergia con i centri salesiani

Leggi anche: Centro di formazione professionale: Zingonia ora punta sui giovani

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tutti abbiamo unamica che non sa nuotare Mandateglielo

Un centro per la messa alla prova: "Diamo ai giovani le ali per volare" - Luisella Cellini di Mutatio ha presentato il progetto dell’associazione. ilrestodelcarlino.it