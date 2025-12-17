Un centro per la messa alla prova | Diamo ai giovani le ali per volare
Un nuovo centro per la messa alla prova si propone di offrire ai giovani opportunità di crescita e confronto. Promosso dall’associazione Mutatio, l’iniziativa coinvolge la comunità attraverso laboratori, incontri nelle scuole e attività sociali, con l’obiettivo di favorire relazioni significative e supportare i ragazzi nel loro percorso di reinserimento. Un progetto che mira a dare
Promosso dall’associazione Mutatio un incontro con oltre cento persone al bar Ternana, per raccontare il percorso nato per permettere alle persone di intrecciare relazioni e storie di vita attraverso la manualità, passando per iniziative nelle scuole e tra la gente e, adesso, per avviare un centro per la messa alla prova dei ragazzi. Luisella Cellini, presidente di Mutatio, ha presentato il calendario 2026 sul tema " Prove di volo ", set in cui ragazzi civitanovesi si sono fatti fotografare con le ali in spalla. "Il senso del volo per i ragazzi è molto importante ed è fondamentale che gli adulti siano al loro fianco" dice Cellini esortando gli adulti a smetterla "con la solita frase “che ai nostri tempi era diverso“. Ilrestodelcarlino.it
