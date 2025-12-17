Un Capodanno da ridere all' Astrolabio di Villasanta
Vivi un Capodanno indimenticabile all'Astrolabio di Villasanta, dove l'ultima notte dell'anno si trasforma in una serata di pura allegria. Un’occasione unica per salutare il nuovo anno con risate, divertimento e buona compagnia in un’atmosfera speciale al cineteatro Astrolabio. Prepara il vestito migliore e lasciati coinvolgere in un evento che renderà questa notte davvero speciale.
Cosa c'è di più bello se non trascorrere l'ultima notte di Capodanno ridendo? Sarà possibile farlo a Villasanta con uno speciale appuntamento al cineteatro Astrolabio dove quest’anno il veglione si trasforma in una serata divertentissima. L'appuntamento è nell'arena di via Mameli 8 per il 31. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
