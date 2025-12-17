Un Capodanno da ridere all' Astrolabio di Villasanta

Vivi l’ultima notte dell’anno all’insegna del sorriso all’Astrolabio di Villasanta. Un Capodanno diverso, divertente e coinvolgente, pensato per regalare risate e buon umore. Un evento speciale al cineteatro dove il veglione si trasforma in una serata di allegria, senza badare alla noia. Preparati a brindare, ridere e accogliere il nuovo anno con energia e positività.

Cosa c'è di più bello se non trascorrere l'ultima notte di Capodanno ridendo? Sarà possibile farlo a Villasanta con uno speciale appuntamento al cineteatro Astrolabio dove quest’anno il veglione si trasforma in una serata divertentissima. L'appuntamento è nell'arena di via Mameli 8 per il 31. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

