Un calendario solidale dei vigili del fuoco | il ricavato all' associazione Via di Natale

Scopri il calendario solidale dei vigili del fuoco di Pordenone, giunto alla 13ª edizione. Un progetto che unisce passione e solidarietà, con il ricavato destinato all’associazione Via di Natale “Generazioni a confronto”. Un modo per sostenere cause importanti, attraverso immagini che celebrano il coraggio e l’impegno dei vigili del fuoco, rafforzando il legame tra comunità e solidarietà.

"Generazioni a confronto". È questo il titolo della 13esima edizione il calendario solidale realizzato dall'associazione Vigili del Fuoco Pordenone ODV. Un'iniziativa nata allo scopo di raccogliere fondi da destinare ad attività benefiche del territorio.

