Un bosco di Arzelato dà il nome alla start up di successo ’Avaneidi’

La startup italiana Avaneidi, con sede a Saronno, prende il nome da un bosco nella frazione di Arzelato. Specializzata nello sviluppo di sistemi di storage aziendale, l'azienda si distingue per l'attenzione alla sicurezza dei dati, all'affidabilità e alla riduzione dei consumi energetici. Un esempio di innovazione sostenibile nata da un luogo ricco di natura e storia.

Un bosco nella frazione di Arzelato, ha dato nome ad una startup italiana con sede a Saronno specializzata nello sviluppo di sistemi di storage aziendale con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, all’affidabilità e al consumo energetico ridotto. Si chiama bosco degli Avaneidi, così almeno veniva definito dagli abitanti della zona fino a qualche decina d’anni fa. Non ha potuto dimenticarlo, grazie alla nonna, Rino Micheloni fondatore e CEO di Avaneidi, esperto con oltre tre decenni di esperienza nel settore delle memorie flash, Nand e degli Ssd, con ruolo internazionale nella ricerca e sviluppo per tecnologie di storage. Lanazione.it

