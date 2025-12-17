Un anno dopo Riad | il Milan è cambiato Pulisic no

Un anno dopo la vittoria a Riad, il Milan ha attraversato profonde trasformazioni, ma Pulisic sembra aver mantenuto la stessa determinazione di allora. La Supercoppa Italiana conquistata in rimonta contro l’Inter aveva rappresentato un momento di speranza, ma nel tempo si sono evidenziate sfide e cambiamenti che hanno segnato il cammino dei rossoneri.

Esattamente dodici mesi fa il Milan sorprendeva tutti a Riad. Una Supercoppa Italiana conquistata in rimonta contro l’Inter, una notte che sembrava l’inizio di una rinascita e che invece si sarebbe rivelata un’illusione isolata. Oggi i rossoneri tornano nello stesso scenario, con ambizioni diverse e un’identità profondamente cambiata. Quasi tutto è nuovo. Quasi. Perché un nome, allora come adesso, resta centrale: Christian Pulisic. Il Milan festeggia la vittoria della Supercoppa italiana a Riad La Supercoppa che illuse una stagione intera. Il Milan che si presentava a Riad dodici mesi fa era una squadra fragile, reduce da settimane complicate e da una scelta drastica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

