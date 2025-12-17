un altro torrente messo in sicurezza ricostruite le sponde del trigesimo

Dopo quasi un decennio di interventi, le sponde del torrente Trigesimo sono state ricostruite, migliorando la sicurezza del territorio di Montevarchi. Questo intervento rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione di eventuali rischi idraulici e nella tutela delle comunità locali, contribuendo a preservare l’ambiente e la tranquillità della zona.

Ci sono voluti quasi 10 anni, ma alla fine un altro angolo del territorio di Montevarchi ora è più sicuro. Era il 6 novembre del 2016 quando, sotto la spinta della piena del torrente Trigesimo, ai piedi della frazione di Caposelvi, la massicciata di protezione del ponte precipitò nell’alveo. Non si trattava di un inedito, perché già negli anni 50 il vecchio attraversamento era stato travolto dalla furia delle acque e fu necessario costruirne uno nuovo più a valle del precedente. Adesso però il dissesto storico viene sanato grazie ad un intervento strutturale, finanziato con 140 mila euro dalla Regione Toscana sulla base di un’ordinanza del Commissario di Governo del 2023 e portato a termine dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Lanazione.it

