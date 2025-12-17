Un altro pedone morto investito da un tir Fiab | Il Comune intervenga Milano sia l' esempio
Un tragico incidente stradale si è verificato a Genova, dove un pedone di 67 anni, Elio Arlandi, è stato investito e trascinato per diversi chilometri da un tir. La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza pedonale in città, con Fiab che chiede un intervento urgente del Comune affinché Milano possa fare da esempio in tema di tutela dei pedoni.
A Genova è morto un altro pedone. Un uomo di 67 anni, Elio Arlandi, ha perso la vita in via Cantore dopo essere stato travolto da un tir in via Cantore e trascinato per alcuni chilometri su corso Martinetti fino al Belvedere a Sampierdarena. Fiab Genova ha lanciato un appello alle istituzioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
