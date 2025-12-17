Un altro pedone morto investito da un tir Fiab | Il Comune intervenga Milano sia l' esempio

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente stradale si è verificato a Genova, dove un pedone di 67 anni, Elio Arlandi, è stato investito e trascinato per diversi chilometri da un tir. La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza pedonale in città, con Fiab che chiede un intervento urgente del Comune affinché Milano possa fare da esempio in tema di tutela dei pedoni.

Immagine generica

A Genova è morto un altro pedone. Un uomo di 67 anni, Elio Arlandi, ha perso la vita in via Cantore dopo essere stato travolto da un tir in via Cantore e trascinato per alcuni chilometri su corso Martinetti fino al Belvedere a Sampierdarena. Fiab Genova ha lanciato un appello alle istituzioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Incidente a Milano, è morto il pedone investito dal filobus in viale Jenner

Leggi anche: Il Comune di Milano ha deciso: lo stadio è stato venduto a Inter e Milan, che costruiranno un altro impianto al suo posto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente Fano 80enne muore investito da un furgone sul molo di Ponente

Video Incidente Fano 80enne muore investito da un furgone sul molo di Ponente

altro pedone morto investitoInvestito e trascinato da un camion per due chilometri, muore un altro pedone - E' morto così Elio Arlandi, 68 anni, mentre attraversava la strada in via Cantore, a Sampierdarena (nel video il luogo dell'inciden ... rainews.it

altro pedone morto investitoMorto investito da un tir, la vittima è Elio Arlandi: noto musicista - Un'altra vittima a Genova, sale il bilancio dei pedoni che hanno perso la vita: nel 2025 il numero più alto degli ultimi anni, raggiunto il record del 2018 ... genovatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.