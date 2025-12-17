Un altro pedone morto investito da un tir Fiab | Il Comune intervenga Milano sia l' esempio

Un tragico incidente stradale si è verificato a Genova, dove un pedone di 67 anni, Elio Arlandi, è stato investito e trascinato per diversi chilometri da un tir. La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza pedonale in città, con Fiab che chiede un intervento urgente del Comune affinché Milano possa fare da esempio in tema di tutela dei pedoni.

Morto investito da un tir, la vittima è Elio Arlandi: noto musicista - Un'altra vittima a Genova, sale il bilancio dei pedoni che hanno perso la vita: nel 2025 il numero più alto degli ultimi anni, raggiunto il record del 2018 ... genovatoday.it

