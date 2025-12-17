Umbria donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Una donna di 53 anni è deceduta a Terni, lungo viale Trento, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 e ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell'accaduto.

Ternana di 53 anni travolta e uccisa lungo viale Trento - TERNI Attraversava la strada quando è stata presa in pieno da un’auto condotta da un ragazzo. ilmessaggero.it

