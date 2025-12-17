Umbria donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada
Una donna di 53 anni è deceduta a Terni, lungo viale Trento, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 e ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell'accaduto.
Una donna di 53 anni è morta dopo essere stata investita da un automobilista. È successo a Terni, lungo viale Trento, intorno alle 19.30 di martedì 16 dicembre. La donna, residente in zona, è stata investita dall'uomo mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza dell'ingresso del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
