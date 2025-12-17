Umbria attraversa la strada per raggiungere il marito | Donatella travolta e uccisa

Un tragico incidente in Umbria si è verificato quando Donatella, attraversando le strisce pedonali per raggiungere il marito in auto, è stata investita e ha perso la vita. L'episodio ha sconvolto la comunità locale, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza nei momenti di attraversamento.

È stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il marito che l'aspettava in auto. Così è morta Donatella Mei, vittima dell'incidente stradale che sì è verificato nel pomeriggio di ieri in viale Trento a Terni. La donna aveva 54 anni, lascia due figli.

