Ultimo precetto natalizio per Falcomatà | Orgoglioso di essere con la squadra Stato
Il Sindaco Falcomatà partecipa al tradizionale precetto natalizio delle forze armate e di polizia, condividendo con la comunità il senso di unità e orgoglio. La santa messa al Duomo di Reggio Calabria, officiata dall’arcivescovo Morrone, rappresenta un momento di riflessione e solidarietà, sottolineando l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel territorio. Un gesto di vicinanza e rispetto verso chi tutela la nostra sicurezza.
Anche il sindaco Falcomatà ha preso parte alla tradizionale cerimonia religiosa del precetto natalizio delle forze armate e di polizia, con una santa messa celebrata al Duomo di Reggio Calabria, dall'arcivescovo metropolita, Fortunato Morrone, insieme ai cappellani delle forze dell'ordine.
