Ultimi preparativi per il Capodanno 2026 in piazza a Bari | cast in definizione ipotesi Gigi d' Alessio?

Mancano due settimane al Capodanno 2026 a Bari, e l’entusiasmo cresce tra i preparativi in piazza Libertà. La macchina organizzativa è in pieno fermento, con il cast ancora in fase di definizione e le ipotesi di un grande nome come Gigi D’Alessio. La città si prepara a vivere una notte indimenticabile, tra musica, spettacolo e festa, per accogliere il nuovo anno in compagnia e allegria.

A due settimane dal Capodanno è in piena attività la macchina organizzativa per l'allestimento del Concertone in programma la sera del 31 dicembre in piazza Libertà a Bari. Un appuntamento ormai tradizionale che richiama migliaia di persone non solo dal capoluogo, ma anche da provincia e fuori.

