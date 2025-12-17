Ufficiali Hellas Verona Inter Primavera le scelte di mister Carbone

Scopri le formazioni ufficiali di Hellas Verona Inter Primavera, scelte da mister Carbone e Paolo Sammarco. Le convocazioni e le scelte tattiche dei due tecnici si preparano a regalare un match ricco di emozioni e sfide tattiche tra giovani talenti. Resta aggiornato sulle formazioni ufficiali e sulle ultime novità di questa partita promettente.

Formazioni ufficiali Hellas Verona Inter Primavera, ecco le scelte del tecnico Benito Carbone e del suo collega Paolo Sammarco. Oggi alle ore 16:00, il campionato Primavera mette di fronte Hellas Verona e Inter. I nerazzurri, guidati dal tecnico Benito Carbone, arrivano in Veneto con l'obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per la classifica della Beneamata. Per questa trasferta, Carbone ha scelto di affidarsi ai seguenti profili: Matteo Farronato, Mattia Marello, Filippo Cerpelletti, Arturo Conti, Matteo Venturini, Kevin Vitale Moressa, Roberts Kukulis, Matias Mancuso, Mattia Mosconi, Patryk Jakub Mackiewicz e Cristian Breda.

Verona-Inter, le formazioni ufficiali - La domenica della decima giornata di Serie A si apre al "Bentegodi", dove il Verona di Paolo Zanetti ospita l'Inter di Cristian

