UeD anticipazioni | Mario disturba Gemma Jakub se ne va Ernesto spiazza Cristiana

Martedì 16 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, ricca di momenti sorprendenti. Tra discussioni, addii e rivelazioni, i protagonisti si sono confrontati in modo acceso, regalando ai telespettatori colpi di scena e emozioni intense. Ecco le anticipazioni più importanti di questa puntata ricca di sorprese.

Martedì 16 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione, non sono mancati i colpi di scena, le liti accese e le dichiarazioni inaspettate. Contrariamente a come spesso accade, stavolta a generare particolare scompiglio sono stati i protagonisti del Trono Classico. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: nuova lite tra Gemma e Mario, Magda dubita di Arcangelo. Le anticipazioni di Uomini e Donne inerenti la registrazione del 16 dicembre, riportate su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha iniziato ad uscire con un nuovo cavaliere di nome Mauro. I due hanno trascorso un’esterna piacevole, ma poi in studio sono nati dei diverbi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

