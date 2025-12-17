**Ue | risoluzione M5s ' non supportare ipotesi confisca asset e beni russi in Ue' **

Il Movimento 5 Stelle ha espresso la propria posizione in merito alla proposta di confisca degli asset russi in Europa, sottolineando la mancanza di sostenibilità di tale misura rispetto al diritto internazionale e dell'UE. L'atto si inserisce nel dibattito sulle sanzioni e le misure patrimoniali adottate nei confronti di Mosca, evidenziando l'impegno del governo a non supportare tali ipotesi in sede europea e internazionale.

