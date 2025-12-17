**Ue | risoluzione M5s ' non supportare ipotesi confisca asset e beni russi in Ue' **
Il Movimento 5 Stelle ha espresso la propria posizione in merito alla proposta di confisca degli asset russi in Europa, sottolineando la mancanza di sostenibilità di tale misura rispetto al diritto internazionale e dell'UE. L'atto si inserisce nel dibattito sulle sanzioni e le misure patrimoniali adottate nei confronti di Mosca, evidenziando l'impegno del governo a non supportare tali ipotesi in sede europea e internazionale.
Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Alla luce della manifesta insostenibilità della misura in relazione al rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea", si impegna il governo "a non supportare - in sede di Consiglio europeo e nei consessi internazionali competenti - l'ipotesi della confisca definitiva e dell'utilizzo degli asset sovrani della Federazione Russa nonché dei beni di soggetti terzi congelati detenuti in Europa". E' quanto si legge nella risoluzione del M5s depositata alla Camera in occasione delle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it
CV, Zanni Lega Risoluzione prevede modi potenzialmente pericolosi per Italia
