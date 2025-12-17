Ue | risoluzione M5s ' no nuova fornitura armi a Kiev sì in futuro a gas russo'

Il Movimento 5 Stelle ha approvato una risoluzione che invita a sospendere temporaneamente la fornitura di armi all'Ucraina, mentre esprime apertura futura alla possibilità di riprendere le forniture di gas russo. La posizione riflette una posizione di cautela e di ricerca di equilibrio nelle relazioni internazionali e nelle politiche di sostegno ai conflitti.

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Non procedere con la fornitura del dodicesimo pacchetto di aiuti militari alle autorità governative ucraine". E' uno degli impegni contenuti nella risoluzione del M5s alla Camera per le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. Tra i punti salienti del testo, "promuovere un nuovo protagonismo dell'Unione europea". Il M5s, chiede, tra l'altro, di "rendere noto, presso le competenti sedi istituzionali, l'elenco dettagliato dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di invio all'Ucraina" e di "relazionare altresì, nelle opportune sedi parlamentari, i dettagli in merito alle spese fin qui sostenute per le cessioni di forniture militari". 🔗 Leggi su Iltempo.it

