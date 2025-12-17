Ue | risoluzione M5s ' no nuova fornitura armi a Kiev sì in futuro a gas russo'

Il Movimento 5 Stelle ha approvato una risoluzione che invita a sospendere temporaneamente la fornitura di armi all'Ucraina, mentre esprime apertura futura alla possibilità di riprendere le forniture di gas russo. La posizione riflette una posizione di cautela e di ricerca di equilibrio nelle relazioni internazionali e nelle politiche di sostegno ai conflitti.

“Dalla risoluzione approvata all’unanimità dalla II Commissione del Consiglio regionale emerge una netta e condivisa contrarietà all’impostazione della proposta di nuova Pac Ue 2028-2034”. Così oggi l’assessore di #RegioneFVG @ZannierStefano tinyurl. x.com

La Regione Lombardia compie un passo significativo verso il rafforzamento del proprio sistema sanitario. Con un voto unanime del Consiglio regionale, è stata approvata la risoluzione che introduce la nuova figura professionale dell'Assistente Infermiere. Qu - facebook.com facebook

