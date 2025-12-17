Il ministro Patuanelli attacca duramente la risoluzione di maggioranza, definendola un nulla che non aggiunge nulla di concreto al dibattito. In un clima di tensione politica, le accuse si fanno più forti e si evidenzia la difficoltà di trovare punti di convergenza all’interno delle forze che sostengono il governo. Un quadro che riflette le complessità e le contraddizioni della situazione politica odierna.

© Iltempo.it - Ue: Patuanelli, 'risoluzione di maggioranza è il nulla'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Io cerco di capire se c'e' il tasto 'boh', oltre al tasto 'favorevole' e 'contrario': la maggioranza e governo accusano le opposizioni di non essere d'accordo su nulla, ma il problema è che voi siete d'accordo sul nulla, perchè la risoluzione di maggioranza è davvero il nulla". Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5S, in aula al Senato per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

