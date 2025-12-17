Ue | Meloni ' non rimandare ancora adesione Balcani occidentali'
Il presidente del Consiglio Meloni sottolinea l'importanza di un'Europa unita e invita a non rinviare ulteriormente l'adesione dei Paesi dei Balcani occidentali. Secondo lei, una forte integrazione di queste nazioni è essenziale per rafforzare la posizione dell'Europa nel contesto globale, garantendo influenze e sicurezza durature.
Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Solo un'Europa riunificata può raggiungere la massa critica necessaria per competere e restare influente, e sicura, nel mondo di oggi. L'Italia è pienamente impegnata ad assicurare che il Consiglio europeo di domani veicoli un messaggio politico forte sull'allargamento, per dare un segnale di unità e credibilità collettiva. Viceversa, senza progressi nel percorso di adesione all'Ue dei nostri partner, rischiamo di consegnarli ai nostri rivali sistemici, destabilizzando in modo permanente il nostro vicinato e consegnando la Ue all'irrilevanza. Non possiamo, in particolare, permetterci di rimandare ulteriormente l'adesione dei Balcani occidentali, che fanno già parte della famiglia europea e sono fondamentali per la nostra autonomia strategica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

