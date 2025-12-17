Ue | leader di opposizione iscritti per dichiarazioni voto su comunicazioni Meloni

I leader di opposizione si sono iscritti per esprimere le proprie dichiarazioni di voto alla Camera in merito alle comunicazioni della premier Meloni, in preparazione del Consiglio dell'Unione Europea. L'evento si svolge il 17 dicembre a Roma, segnando un momento importante di confronto politico sulla posizione italiana in ambito UE.

© Iltempo.it - Ue: leader di opposizione iscritti per dichiarazioni voto su comunicazioni Meloni Roma, 17 dic (Adnkronos) - I leader di opposizione si sono iscritti per le dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. La lista completa comprende il segretario di +Europa Riccardo Magi, il vice presidente di Iv Davide Faraone, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, il leader di SI Nicola Fratoianni, la presidente di Azione Elena Bonetti, il leader del M5s Giuseppe Conte, il deputato di FI Andrea Orsini, il deputato della Lega Stefano Candiani, la leader del Pd Elly Schlein e il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Meloni chiude Atreju e spiana Schlein: "Qui tutti i leader di opposizione, tranne lei", la Segretaria Pd: "La partita politica è aperta" - VIDEO Leggi anche: Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: il voto sul sostegno all’Ucraina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pedicini M5s E ora finiremo nei non iscritti Ue: leader di opposizione iscritti per dichiarazioni voto su comunicazioni Meloni - I leader di opposizione si sono iscritti per le dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. lanuovasardegna.it

Ue: Schlein e Conte iscritti a parlare ma assenti alle repliche di Meloni alla Camera - I leader di opposizione, a partire da Elly Schlein e Giuseppe Conte, si sono iscritti a parlare in dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Entrambe le leader – del governo e dell’opposizione – hanno ricevuto nella stessa giornata il presidente dell’Autorità Palestinese, che ha parlato di volere “una pace stabile e duratura, che si fonda sulla soluzione dei due Stati, in base alla divisione dei confini - facebook.com facebook

A #PingPong @NProcaccini “Il leader dell’opposizione al governo Netanyahu ha espresso parole durissime contro le manifestazioni ProPal. A Bruxelles ci sono quartieri dove non è pensabile che qualcuno possa passeggiare con una kippah in testa”. In dirett x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.