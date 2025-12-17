Ue | De Cristofaro ' Italia senza ruolo per colpa di Meloni sovranisti lavorano per disgregazione'

In un clima di crescente tensione, l'Europa si trova ad affrontare sfide senza precedenti. La fragile unità comunitaria è messa alla prova da alleanze esterne e da forze sovraniste che minacciano la coesione. La situazione richiede attenzione e riflessione, mentre si profilano scenari di disgregazione e destabilizzazione che rischiano di compromettere il futuro del continente.

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "L'Ue sta vivendo il suo momento più difficile. L'asse imperialista tra Putin e Trump ha come obiettivo la disgregazione europea usando le forze sovraniste e i governi che quelle forze hanno conquistato. Ed è molto grave che il governo italiano non abbia difeso l'autonomia del paese e dell'Unione Europea. Ci auguriamo tutti che i colloqui in corso portino alla fine del massacro in Ucraina". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Non possiamo però nasconderci che il Piano Trump ha una impostazione unilaterale estranea al diritto internazionale ed è funzionale solo agli interessi strategici Usa.

