Ue | Boccia ' Meloni subalterna a Trump maggioranza divisa ostacolo a integrazione'
Il panorama politico europeo attraversa una fase di grande trasformazione, con tensioni tra interessi nazionali e obiettivi comuni. La proposta del Pd mira a rafforzare l’identità europea dell’Italia, contrastando le influenze esterne e favorendo un’integrazione più solida. In questo contesto, le dinamiche interne e le alleanze tra i paesi diventano decisive per definire il futuro dell’Unione e il ruolo dell’Italia sulla scena internazionale.
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Ridefinire il campo dell'interesse nazionale italiano come coincidente con l'interesse europeo, in una fase di rottura dell'ordine multilaterale e di pressione americana sull'UE: questo è l'obiettivo della risoluzione che il Pd ha presentato in vista del Consiglio europeo. Il nostro testo che si basa su integrazione, autonomia strategica, diritto internazionale e multilateralismo, costruisce un quadro coerente e alternativo alla linea del Governo". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
