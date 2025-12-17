Udu a congresso Pellizzeri nuova coordinatrice
Questa mattina si è tenuto il VI Congresso dell’Udu Messina, intitolato “Il sole negli occhi, il futuro tra le mani”, presso l’aula 4 del Dipartimento di Giurisprudenza. Durante l’evento è stata eletta Pellizzeri come nuova coordinatrice, segnando un momento importante per l’associazione e il suo percorso di impegno e rinnovamento.
Stamattina si è svolto il VI Congresso dell’Udu Messina - Unione degli Universitari dal nome “Il sole negli occhi, il futuro tra le mani” presso l’aula 4 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. L’aula, piena di studentesse e studenti, ha eletto Mariafrancesca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Italia Viva, Sabina Giorgi è la nuova coordinatrice provinciale del partito
Leggi anche: Usa, California al voto per decidere su nuova 'mappa' del Congresso
Udu Messina, Mariafrancesca Pellizzeri eletta nuova coordinatrice provinciale - Nominato anche il nuovo esecutivo dell'Unione degli Universitari di Messina The post Udu Messina, Mariafrancesca Pellizzeri eletta nuova coordinatrice provinciale appeared first on Tempostretto. msn.com
Congresso di Udu Verona, eletti i nuovi rappresentanti - Si è svolto nei giorni scorsi il XI Congresso di Udu Verona, occasione di confronto e rinnovamento per la storica associazione studentesca. veronaoggi.it
Per la terza edizione consecutiva Padova ha organizzato il congresso di angiologia medica della società italiana di medicina vascolare. A coordinare i lavori il prof. Giampiero Avruscio, direttore UOC Angiologia dell'Azienda. Il convegno ha ospitato anche due - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.