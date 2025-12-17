Udu a congresso Pellizzeri nuova coordinatrice

Questa mattina si è tenuto il VI Congresso dell’Udu Messina, intitolato “Il sole negli occhi, il futuro tra le mani”, presso l’aula 4 del Dipartimento di Giurisprudenza. Durante l’evento è stata eletta Pellizzeri come nuova coordinatrice, segnando un momento importante per l’associazione e il suo percorso di impegno e rinnovamento.

Congresso di Udu Verona, eletti i nuovi rappresentanti - Si è svolto nei giorni scorsi il XI Congresso di Udu Verona, occasione di confronto e rinnovamento per la storica associazione studentesca. veronaoggi.it

Per la terza edizione consecutiva Padova ha organizzato il congresso di angiologia medica della società italiana di medicina vascolare. A coordinare i lavori il prof. Giampiero Avruscio, direttore UOC Angiologia dell'Azienda. Il convegno ha ospitato anche due - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.