Udine si prepara a un nuovo percorso di partecipazione giovanile con l'insediamento del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Ieri pomeriggio, nella sala del Consiglio di Palazzo D’Aronco, si è svolta la cerimonia di insediamento di 30 giovani eletti, segnando un passo importante verso il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella vita cittadina.

Si è tenuta ieri pomeriggio, nella sala del Consiglio di Palazzo D’Aronco, la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCR). Un momento che segna l’inizio di un nuovo percorso di partecipazione per gli studenti delle scuole udinesi e, allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Ecco il nuovo consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII”

Leggi anche: Cosenza, si guarda al futuro presenta il suo grande sogno: ecco il progetto per il nuovo stadio da 20mila posti! I dettagli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le nuove strategie per il futuro dell'Università di Udine - TGR FVG 30012023

Udine guarda al futuro: ecco i 30 ragazzi eletti nel nuovo Consiglio comunale - Trenta giovani eletti dalle scuole udinesi pronti a portare proposte su scuola, ambiente, sport e inclusione. udinetoday.it