Udienza Generale 17 dicembre 2025 Papa Leone | in Dio Amore il riposo e l’approdo del cuore

Durante l’Udienza Generale del 17 dicembre 2025, Papa Leone XIV ha sottolineato come il cuore dell’uomo, spesso inquieto, possa trovare vero riposo e conforto esclusivamente in Dio, che rappresenta l’Amore supremo. Un richiamo alla ricerca spirituale e alla fiducia nella presenza divina come fonte di pace e serenità interiore.

Papa Leone XIV all'Udienza Generale di oggi ha ricordato che il cuore inquieto dell'uomo trova riposo e approdo autentico solo in Dio, che è Amore. L'atmosfera in piazza San Pietro stamattina era prettamente pre-natalizia, con il grande albero di Natale e il presepe inaugurati solo due giorni fa.

Udienza Generale 17 dicembre 2025- Papa Leone XIV LIS

