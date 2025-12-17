Udienza Generale 17 dicembre 2025 Papa Leone | in Dio Amore il riposo e l’approdo del cuore
Durante l’Udienza Generale del 17 dicembre 2025, Papa Leone XIV ha sottolineato come il cuore dell’uomo, spesso inquieto, possa trovare vero riposo e conforto esclusivamente in Dio, che rappresenta l’Amore supremo. Un richiamo alla ricerca spirituale e alla fiducia nella presenza divina come fonte di pace e serenità interiore.
Papa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha ricordato che il cuore inquieto dell’uomo trova riposo e approdo autentico solo in Dio, che è Amore. L’atmosfera in piazza San Pietro stamattina era prettamente pre-natalizia, con il grande albero di Natale e il presepe inaugurati solo due giorni fa. Così papa Leone XIV ha tenuto la. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Udienza Generale 17 dicembre 2025
