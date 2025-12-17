Ucraina Zelensky | Piani di pace presentati a Mosca a giorni Cremlino | No a compromessi su territori

Volodymyr Zelensky annuncia che i piani di pace per l'Ucraina saranno presentati a Mosca nei prossimi giorni, mentre il Cremlino ribadisce il no a compromessi sui territori. Gli sforzi diplomatici sono intensificati, con i negoziati considerati i più rilevanti dall'inizio del conflitto. Zelensky esprime un cauto ottimismo dopo il vertice di Berlino e i progressi europei.

“Siamo nel mezzo dei negoziati di pace più intensi e mirati dall’inizio della guerra in Ucraina”. Volodymyr Zelensky ha espresso un cauto ottimismo all’indomani del vertice di Berlino, dove i leader europei hanno accolto con favore i progressi significativi ottenuti negli ultimi sforzi diplomatici. “Non stiamo parlando di una pausa o di una soluzione temporanea e incerta. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per porre fine finalmente alla guerra”, ha dichiarato il presidente ucraino nel suo intervento al parlamento olandese. Yesterday and today, we had very good meetings with Prime Minister of the Netherlands Dick Schoof @MinPres. 🔗 Leggi su Lapresse.it

