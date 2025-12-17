Ucraina von der Leyen | La decisione sul finanziamento va presa al Consiglio europeo

La Commissione Europea ha annunciato che la decisione sul finanziamento dell’Ucraina per i prossimi due anni sarà presa dal Consiglio europeo durante la riunione prevista per domani. La questione rappresenta un passo importante nel sostegno internazionale al paese, che continua ad affrontare sfide significative in un contesto di conflitto e stabilità regionale.

Ucraina, la decisione sul finanziamento dell’Ucraina per i prossimi due anni dovrà essere assunta dal Consiglio europeo al via domani. A ribadirlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento europeo alla vigilia della riunione, definita decisiva per il sostegno finanziario a Kiev. Secondo la presidente Ue, il nodo non è più se intervenire, ma quale strumento utilizzare. «Abbiamo proposto due opzioni diverse, una basata sugli asset e una basata sul debito dell’Unione europea. Dovremo decidere quale strada vogliamo prendere», ha affermato, sottolineando però che un punto resta fermo: «Dobbiamo prendere la decisione di finanziare l’Ucraina per i prossimi due anni in questo Consiglio». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

