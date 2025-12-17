Le discussioni sulla crisi in Ucraina si intensificano, con l'Unione Europea impegnata a trovare soluzioni concrete. Ursula von der Leyen sottolinea l'urgenza di decidere come finanziare il sostegno a Kiev, evidenziando l'importanza di agire immediatamente. Nel frattempo, i negoziati di pace tra le parti si intensificano, segnando un momento cruciale nel conflitto.

© Lapresse.it - Ucraina, Von der Leyen: “Bisogna decidere come finanziare Kiev ma va fatto ora” – La diretta

Proseguono i colloqui per cercare di raggiungere un accordo di pace in Ucraina. Volodymyr Zelensky ha affermato che si tratta dei “ negoziati di pace più intensi e mirati dall’inizio della guerra”. Il leader di Kiev si è detto fiducioso soprattutto dopo che si è delineato il progetto di una forza multinazionale guidata dall’Europa, che dovrebbe contribuire a mantenere la pace nel caso in cui si raggiunga un’intesa. Tuttavia, le dichiarazioni provenienti dalla Russia sembrano al momento smorzare qualsiasi speranza di ottimismo con Mosca che ha fatto sapere di non essere disposta a scendere a compromessi e ha respinto l’idea di una tregua per il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

