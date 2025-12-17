Il Donbass rappresenta da anni un punto focale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Le recenti trattative di pace evidenziano come, accanto alla questione NATO, anche il destino di questa regione sia cruciale per trovare una soluzione duratura alla crisi.

© Quotidiano.net - Ucraina, una trincea chiamata Donbass. “La resistenza non risponde a Kiev”

Roma, 17 dicembre 2025 – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, pochi giorni fa aveva dichiarato che la non adesione di Kiev alla Nato era “la pietra angolare dei negoziati”, ma da quanto emerge dalle trattative di pace, di pietre angolari ce ne sarebbe anche un’altra: il futuro del Donbass. Per il Cremlino, infatti, l’intera regione – composta sostanzialmente dalle due autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, poi annesse da Mosca a fine settembre 2022 con due referendum che ottennero quasi il 100% dei sì – appartiene alla Russia (comprese quelle aree che non è ancora riuscita a occupare), mentre per il presidente Volodymyr Zelensky la linea è esattamente opposta: “L’ Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russ o, né de jure né de facto ”. Quotidiano.net

Leggi anche: Al via vertice Ue di Copenaghen. Missili e droni russi sull'Ucraina. E Kiev risponde colpendo una raffineria

Leggi anche: Guerra in Ucraina news, Kiev attacca con centinaia di droni: a Belgorod in 40 mila senza elettricità. Mosca risponde con un black out nella regione di Chernihiv

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraina, Donbass iniziato ritiro sul fronte nel settore Petriv'ka-Bohdanivska

La guerra in Ucraina e il ruolo del Donbass, crocevia di popoli e civiltà che Mosca vuole fare suo - Composto dalle regioni di Donetsk e Lugansk, è da sempre un unicorno per le potenze che lo vogliono controllare. corriere.it