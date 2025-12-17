Ucraina-Russia i due ‘no’ che frenano il piano Trump | lo scenario

L'articolo analizza i recenti sviluppi tra Ucraina e Russia, concentrandosi sui due “no” che ostacolano il piano di Donald Trump per risolvere il conflitto. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche dell’ex presidente, le resistenze e le sfide sul campo continuano a complicare ogni possibile accordo di pace.

(Adnkronos) – Donald Trump dice che "la fine della guerra tra Ucraina e Russia non è mai stata così vicina". L'ottimismo del presidente degli Stati Uniti, condiviso dai funzionari americani che considerano l'accordo tra Washington e Kiev raggiunto al 90%, non sembra confermato in toto dal reale sviluppo dei negoziati e dalle posizioni ribadite dalle . Periodicodaily.com

Ucraina, dopo Berlino Trump è ottimista: “Mai così vicini alla pace”. Ma resta il nodo Donbass con la Russia - Parola di Donald Trump, che dopo la due giorni di negoziati conclusasi ieri a Berlino a cui hanno preso parte il presidente Volodymyr Zelensky e ... tpi.it