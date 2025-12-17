Ucraina-Russia domani il Consiglio europeo | i 27 divisi sugli asset congelati a Mosca

Domani a Bruxelles si terrà il Consiglio Europeo, un appuntamento cruciale per decidere il sostegno finanziario all’Ucraina nei prossimi due anni. Tuttavia, le divergenze tra i 27 paesi membri, in particolare sulla gestione degli asset congelati a Mosca, rendono la riunione particolarmente complessa.

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo che si riunirà domani, giovedì 18 dicembre, a Bruxelles per decidere su come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni si preannuncia complicato. Il nodo principale del summit è il via libera, o eventualmente lo stop, a un prestito Ue all’Ucraina, il cosiddetto prestito di riparazione, basato sui beni congelati alla . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

