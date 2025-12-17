Ucraina-Russia domani il Consiglio europeo | i 27 divisi sugli asset congelati a Mosca
Domani a Bruxelles si terrà il Consiglio Europeo, un appuntamento cruciale per decidere il sostegno finanziario all’Ucraina nei prossimi due anni. Tuttavia, le divergenze tra i 27 paesi membri, in particolare sulla gestione degli asset congelati a Mosca, rendono la riunione particolarmente complessa.
(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo che si riunirà domani, giovedì 18 dicembre, a Bruxelles per decidere su come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni si preannuncia complicato. Il nodo principale del summit è il via libera, o eventualmente lo stop, a un prestito Ue all’Ucraina, il cosiddetto prestito di riparazione, basato sui beni congelati alla . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ucraina, asse Ue-Usa sulle sanzioni alla Russia | Putin: "Atto ostile" | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | Leader Ue: "Asset congelati fino al risarcimento di Mosca"
Leggi anche: Consiglio europeo, freno sull’uso degli asset russi: confermato il sostegno finanziario all’Ucraina
Medvedev Usa sul sentiero di guerra - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkronos
Ucraina-Russia, domani il Consiglio europeo: i 27 divisi sugli asset congelati a Mosca - Il Consiglio Europeo che si riunirà domani, giovedì 18 dicembre, a Bruxelles per decidere su come finanziare l'Ucraina nei prossimi due anni si preannuncia complicato. msn.com
Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 17 dicembre - Via libera al piano di riarmo europeo, più fondi per la ... lastampa.it
Euronews Italiano. . La Russia ribadisce di non voler cedere sui territori occupati in Ucraina e respinge l’ipotesi di una tregua natalizia. Intanto Zelensky parla di progressi nei negoziati con gli Stati Uniti dopo i colloqui di Berlino - facebook.com facebook
Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Attacco con droni su Kiev x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.