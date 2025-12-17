Vladimir Putin avverte che, senza negoziati concreti, la Russia utilizzerà la forza per conquistare i territori ucraini, mentre critica l'Europa e la NATO per la mancanza di dialogo. Nel frattempo, la Nato intensifica la sua presenza militare nella regione, mentre Mosca aspetta proposte da Stati Uniti, Kiev e leader europei sul cessate il fuoco in Ucraina.

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Putin: “Senza negoziati concreti, prenderemo i territori con la forza. Dialogo? Improbabile con questi leader Ue. E la Nato schiera nuove armi”

Dinanzi agli alti ufficiali del ministero della Difesa, Vladimir Putin lancia nuovi messaggi all’Occidente in attesa delle proposte elaborate da Usa, Kiev e leader europei sul cessate il fuoco in Ucraina. “Le nostre truppe stanno avanzando con sicurezza e annientano il nemico, i suoi gruppi e le sue riserve, comprese le cosiddette unità d’élite “, ha detto il presidente della Federazione russa, secondo cui le forze di Mosca anche annientando “unità addestrate nei centri militari occidentali e dotate di moderne tecnologie e armi straniere”. “Gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno sicuramente raggiunti – ha proseguito Putin parlando durante la riunione allargata del Consiglio del ministero della Difesa -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Ucraina, Putin: “Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza” – La diretta

Leggi anche: Ucraina, Putin: “Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza”. Trump: “Colloqui buoni, percorso accidentato”. Incontro a Miami tra l’uomo di Zelensky e gli inviati Usa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Negoziati Ucraina-Russia, il capo negoziatore russo Le nostre aspettative non sono state ...

Guerra Ucraina, Putin: «Senza negoziati concreti, prenderemo territori con la forza». Von der Leyen: «Ue sia pronta combattere guerra ibrida» - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali «rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete» nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquiste ... ilmessaggero.it