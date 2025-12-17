Ucraina Putin | ‘Mosca raggiungerà sicuramente i suoi obiettivi’
Il conflitto in Ucraina continua a suscitare tensioni e preoccupazioni a livello internazionale. In un recente discorso, Putin ha affermato con fermezza che Mosca raggiungerà sicuramente i suoi obiettivi nell’ambito dell’operazione militare speciale. Le sue parole rafforzano l’incertezza e le strategie in gioco, alimentando un quadro di complessità geopolitica che coinvolge tutta la comunità globale.
''Innanzitutto, gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno sicuramente raggiunti'', ha dichiarato Putin. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
