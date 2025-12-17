Secondo il New York Times, il piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina prevede un rafforzamento delle forze di Kiev, mentre la Russia si oppone a una tregua natalizia e al coinvolgimento della NATO nella regione. La situazione rimane tesa, con Mosca che rifiuta qualsiasi compromesso sul Donbass.

© Quotidiano.net - Ucraina, Nyt: “Il piano di pace Usa prevede il rafforzamento dell’esercito di Kiev”

Roma, 17 dicembre 2025 – La Russia respinge le richieste di una tregua natalizia, chiude alla presenza di truppe Nato in Ucraina e rifiuta qualsiasi tipo di compromesso sul Donbass. Il giorno dopo il vertice di Berlino che aveva alimentato speranze di pace, cala il gelo da Mosc a. Zelensky annuncia comunque che le proposte negoziate con gli americani saranno finalizzate entro pochi giorni, dopodiché gli Usa le presenteranno al Cremlino. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate ucraine, il dispiegamento di truppe europee nel Paese e un maggiore ricorso all'intelligence americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

