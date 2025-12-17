Ucraina Nyt | Il piano di pace Usa prevede il rafforzamento dell’esercito di Kiev
Secondo il New York Times, il piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina prevede un rafforzamento delle forze di Kiev, mentre la Russia si oppone a una tregua natalizia e al coinvolgimento della NATO nella regione. La situazione rimane tesa, con Mosca che rifiuta qualsiasi compromesso sul Donbass.
Roma, 17 dicembre 2025 – La Russia respinge le richieste di una tregua natalizia, chiude alla presenza di truppe Nato in Ucraina e rifiuta qualsiasi tipo di compromesso sul Donbass. Il giorno dopo il vertice di Berlino che aveva alimentato speranze di pace, cala il gelo da Mosc a. Zelensky annuncia comunque che le proposte negoziate con gli americani saranno finalizzate entro pochi giorni, dopodiché gli Usa le presenteranno al Cremlino. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate ucraine, il dispiegamento di truppe europee nel Paese e un maggiore ricorso all'intelligence americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Kiev boccia il «piano di pace». Zelensky: «Ne parlerò con Trump» | Territori, esercito, l'entrata dell'Ucraina nella Nato: i 28 punti
Leggi anche: Diretta | Piano Usa per la pace: previsto un rafforzamento dell'esercito di Kiev
Il piano di pace per lUcraina in 28 punti punta alla resa di Kiev
Ucraina, Nyt: “Il piano di pace Usa prevede il rafforzamento dell’esercito di Kiev” - La Russia chiude alla presenza di truppe Nato e rifiuta qualsiasi compromesso sul Donbass. quotidiano.net
Nyt: 'Il piano di pace Usa prevede il rafforzamento dell'esercito di Kiev' - LIVEBLOG - Gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate ucraine, il dispiegamento di t ... ansa.it
Ucraina-Russia, i due 'no' che frenano il piano Trump: lo scenario Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Ucraina, leader europei ottimisti: cosa potrebbe esserci nel piano di pace x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.