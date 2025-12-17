Ucraina Meloni su asset russi | Italia non ha avallato alcuna decisione

Il 27 ottobre 2023, Giorgia Meloni ha precisato che l'Italia ha deciso di sostenere il regolamento relativo all'immobilizzazione dei beni russi, senza tuttavia approvare decisioni specifiche sul loro utilizzo. La premier ha sottolineato che l'Italia non ha ancora avallato alcuna decisione in merito, mantenendo una posizione di supporto generale senza compromessi sulle singole azioni.

© Lapresse.it - Ucraina, Meloni su asset russi: “Italia non ha avallato alcuna decisione” “L’Italia ha deciso venerdì scorso di non far mancare il proprio appoggio al regolamento che ha fissato l’immobilizzazione dei beni russi, senza tuttavia – lo voglio sottolineare con chiarezza – ancora avallare alcuna decisione sul loro utilizzo. Lo abbiamo fatto pur non condividendo il metodo utilizzato, perché non vi siano ancora una volta dubbi sulla linea coerente di sostegno che il Governo ha sempre mantenuto nei confronti dell’Ucraina”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camere in vista del Consiglio europeo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Meloni alla Camera sugli asset russi: “Non avalliamo alcuna decisione, serve una base legale” Leggi anche: Ucraina, i dubbi dei Paesi Ue (anche dell’Italia) sugli asset russi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Asset russi, Tajani: Sì a congelamento ma perplessità su uso per Kiev; Asset russi, l'Italia si smarca dai falchi e si schiera con il Belgio; Braccio di ferro sugli asset, in Ue avanza il fronte del No; Meloni verso Berlino, la bozza di risoluzione su asset russi e entrata dell'Ucraina in Ue. Guerra Ucraina, Meloni sull'uso degli asset russi: Decideranno i leader, serve base legale - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Bisogna evitare il collasso di Kiev, "siamo chiamati a scelte che richiedono responsabilita'", in gioco "c'è la sicurezza dell'Europa. quotidiano.net

